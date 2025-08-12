In Gierenderhöhe blicken die Anwohner gespannt nach Straßenhaus. Denn wenn im kommenden Jahr tatsächlich die ersten Baumaßnahmen für die dortige Ortsumgehung umgesetzt würden, könnten die Planungen des LBM in Oberhonnefeld-Gierend Fahrt aufnehmen.

Die viel befahrene B256 führt nicht nur mittig durch die Ortsgemeinde Straßenhaus, sondern ein paar Kilometer nördlich auch durch die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend – genauer gesagt durch den Ortsteil Gierenderhöhe. Geht es nach dem Bundesverkehrswegeplan 2030, soll hier eines Tages der Durchgangsverkehr in Richtung A3 beziehungsweise nach Neuwied umgeleitet werden.

Häuser stehen nah an der Bundesstraße

„ Besonders im Bereich unmittelbar südlich des Kreisverkehrs Gierenderhöhe rückt die Bebauung sehr dicht an die B256 heran. Die schmalen Gehwege zwischen der Bundesstraße und den Hausfassaden sowie die zahlreichen Grundstückszufahrten und Einmündungen entlang der B256 stellen in Verbindung mit der steigenden Verkehrsbelastung ein erhöhtes Unfallrisiko dar“, heißt es vonseiten des Bundes. Die Wohnqualität entlang der stark befahrenen B256 sei aufgrund der Lärm- und Abgasbelastung deutlich gemindert und werde bei Beibehaltung der jetzigen Verkehrsführung weiter abnehmen.

Eine Umgehungsstraße soll Abhilfe schaffen. Allerdings sind laut der Planungsbehörde, dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM), bisher mehrere Streckenvarianten durch Oberhonnefeld-Gierend im Gespräch. „ Abhängig von den Strecken in Straßenhaus und Willroth befinden wir uns derzeit in einer Verkehrsuntersuchung zur Variantenfindung. Es gibt noch keine endgültig festgelegte Vorzugsvariante“, teilt der LBM auf Anfrage unserer Zeitung mit. In den beiden Nachbargemeinden laufen schließlich ebenfalls Planungen für eine Ortsumgehung.

Von Oberhonnefeld-Gierend favorisierte Variante wird Oberraden nicht gefallen

Harald Berndt, Ortsbürgermeister von Oberhonnefeld-Gierend, beobachtet mit großem Interesse die Entwicklung bei der Umgehungsplanung in Straßenhaus. Im kommenden Frühjahr soll die Planung des LBM offengelegt werden. Falls es keine Klagen geben sollte, könnten bis Ende 2026 die ersten Maßnahmen in Gang gesetzt werden. Dann könnten die Planungen für Oberhonnefeld-Gierend auch wieder Fahrt aufnehmen. Überrascht zeigt sich Berndt über die Aussage des LBM, dass es für seine Gemeinde keinen favorisierten Streckenverlauf geben soll.

Die Ortsgemeinde habe sehr wohl einen Favoriten: Die Umgehung soll vom Kreisel Oberraden am Betriebsgelände von van Roje vorbei bis zum jetzigen Kreuzungsbereich L256/L266 führen. Dort soll ein Kreisel entstehen, bei dem es eine Auffahrtmöglichkeit für die Umgehungsstraße gibt, die parallel zur ICE-Strecke weiter verlaufen soll und dort in den bestehenden Kreisel in Oberhonnefeld-Gierend mündet. Diese Variante stößt jedoch im Nachbardorf Oberraden auf wenig Begeisterung, denn der Verkehrslärm würde dann an die Gemeindegrenze des 600-Einwohner-Dorfes verlagert werden. Schallschutzmaßnahmen sollen das Schlimmste abfedern und könnten auch den Lärm des Holzwerks van Roje, der nach Oberraden hallt, ebenfalls mindern, erklärt Berndt.

Noch mehr Verkehr auf B256 durch neue Discounter

Der Ortsbürgermeister sei ziemlich frustriert vom Planungstempo, das der LBM an den Tag lege. „Bevor Straßenhaus nicht geklärt ist, glaube ich nicht, dass da irgendetwas passiert“, so Berndt. Die von der BUND-Kreisgruppe Neuwied angedrohte Klage gegen die Umgehungspläne in Straßenhaus aus Umweltschutzgründen dürfte zu weiteren Verzögerungen beim Bauprojekt sorgen, befürchtet Berndt. Durch die Eröffnung der Discounter Penny und Netto entlang der B256 in Gierenderhöhe im Laufe des Augusts werde der Verkehr sicherlich noch einmal zu nehmen. „Bereits jetzt kommen sie nachmittags da kaum durch“, berichtet Berndt.