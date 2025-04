Verkommt der Ortsteil Gierenderhöhe zu einem Gewerbepark wie in Mülheim-Kärlich? Anwohner in Oberhonnefeld-Gierend schlagen Alarm: Die Belastung durch die B256 und die A3 sei schon vor der Eröffnung zweier weiterer Discounter im Dorf viel zu hoch.

Familie Mooz lebt seit zehn Jahren mit ihren Kindern in Gierenderhöhe, einem Ortsteil der rund 1000 Einwohner großen Gemeinde Oberhonnefeld-Gierend. Durch Gierenderhöhe verläuft die B256, die eine Verbindungsstraße zwischen der Autobahnauffahrt A3 und der B42 bei Neuwied darstellt. Entsprechend hoch ist die Verkehrsbelastung im Ortsteil, wo sich zudem auf relativ wenig Fläche Gewerbebetriebe und Wohnsiedlungen in direkter Nachbarschaft befinden. Diese für Unternehmen sehr attraktive Lage haben auch die beiden Discounter Penny und Netto für sich entdeckt und werden in den kommenden Monaten jeweils eine Filiale an der B256, die innerorts als Westerwaldstraße bekannt ist, eröffnen. Dabei verfügt die kleine Gemeinde mit Aldi und Norma bereits über zwei Discounter, die ebenfalls über die B256 erreichbar sind.

„Wenn es schon damals so gewesen wäre, hätte ich hier kein Haus gekauft.“

Anwohnerin Sabrina Mooz über die zunehmende Verkehrsbelastung im Ortsteil Gierenderhöhe

Die Tendenz ist klar: Der Kundenverkehr wird wohl noch einmal zunehmen und damit auch die Belastung für die Anwohner. „Der Verkehr ist nicht erst seit gestern weit über dem Ertragbaren hinaus“, klagt Sabrina Mooz bereits jetzt. Vor zehn Jahren sei die Verkehrssituation noch eine andere gewesen. „Wenn es schon damals so gewesen wäre, hätte ich hier kein Haus gekauft“, so die Mutter.

„Was die Nahversorgung angeht, sind wir übersättigt.“

Sabrina Mooz

„Wir haben einmal die Woche, dass die A3 wegen eines Unfalls gesperrt ist und der Verkehr hier über den Ort abgeleitet wird. Dann geht hier nichts mehr“, berichtet Sabrina Mooz. Für ihren Arbeitsweg von 1,5 Kilometern Länge brauche sie mit dem Auto zu Stoßzeiten gelegentlich statt der üblichen 3 etwa 20 Minuten Fahrzeit, so lange wie auch ein Fußgänger bräuchte. Ihr Mann Sebastian hofft langfristig auf die Errichtung einer Umgehungsstraße für Gierenderhöhe – auch wenn das ein Bauprojekt nicht von Jahren, sondern von Jahrzehnten wäre.

Sebastian Mooz befürchtet, dass über kurz oder lang aus dem Ortsteil Gierenderhöhe „ein kleines Mülheim-Kärlich“ wird, also ein hochfrequentierter Gewerbepark. Der Entwurf eines Nahversorgungskonzepts für die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend könnte unter Umständen die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben besser strukturieren als bisher. „Dafür ist es schon zu spät“, meint Sebastian Mooz. Das Thema Versorgungssicherheit sei angesichts bereits zwei vorhandener Discounter kein Argument.

„Wer von der kleinen Idylle in Oberhonnefeld nach Gierenderhöhe fährt, betritt eine andere Welt. Dabei hat man nur die Straßenseite der B256 gewechselt.“

Sabrina Mooz

Viele in der Nachbarschaft hätten sich statt zwei weiterer Discounter lieber einen Baumarkt oder einen Drogeriemarkt gewünscht, so Familie Mooz. „Doch das hätte ich ebenfalls nicht gebraucht: Ich habe fünf Minuten bis nach Horhausen und sieben Minuten bis nach Rengsdorf. Was die Nahversorgung angeht, sind wir übersättigt“, so Sabrina Mooz. Sie wirft der Ortsspitze vor, dass der Ortsteil Gierenderhöhe eher stiefmütterlich behandelt werde. „Wer von der kleinen Idylle in Oberhonnefeld nach Gierenderhöhe fährt, betritt eine andere Welt. Dabei hat man nur die Straßenseite der B256 gewechselt“, schildert Sabrina Mooz.

Ortsbürgermeister Harald Berndt zeigt Verständnis

Unsere Zeitung hat Harald Berndt, den Ortsbürgermeister von Oberhonnefeld-Gierend, mit der Beschwerde der Anwohner konfrontiert. Was die Eröffnung von Discountern entlang der B256 angeht, sieht Berndt keine Möglichkeit für die Ortsgemeinde einzugreifen, solange die Verkaufsfläche der Läden bei bis zu 800 Quadratmetern liege.

„Am Anfang waren alle froh, dass sich im Gewerbepark etwas tut. Jetzt haben wir den Gewerbepark und man sieht die Auswirkungen. Es ist nicht schön.“

Ortschef Harald Berndt über die Kritik an der Niederlassung von zwei weiteren Discountern

„Die Immissionen betrachtet, ist mir ein Discounter lieber als produzierendes Gewerbe, was sich dort auch hätte ansiedeln können“, so Berndt. Aus Perspektive der Ortsgemeinde wäre sicherlich ein Industrieunternehmen, was deutlich mehr Gewerbesteuer abwirft als ein Discounter, attraktiver gewesen. „Am Anfang waren alle froh, dass sich im Gewerbepark etwas tut. Jetzt haben wir den Gewerbepark, und man sieht die Auswirkungen. Es ist nicht schön“, so Berndt.

i Harald Berndt, Ortsbürgermeister von Oberhonnefeld-Gierend Archiv Ralf Grün

Er könne jedoch die Anwohnerkritik in Gierenderhöhe zu den beiden weiteren Discountern nachvollziehen. „Den Dreck und Lärm während der Bauarbeiten braucht kein Mensch. Auf der anderen Seite sind wir natürlich super versorgt. Ob es vier Discounter gebraucht hätte, kann ich schwer sagen“, so der Ortschef. Wenn der Bau von Penny und Netto abgeschlossen sei, würden größere Ansiedlungen in Gierenderhöhe voraussichtlich kein Thema mehr sein, denn es stünden dafür keine geeigneten Flächen mehr zur Verfügung. Im Gewerbegebiet gebe es noch Grundstücke in Privatbesitz, wo sich theoretisch Kleinbetriebe ansiedeln könnten, allerdings zeige der Grundstückseigentümer bisher kein Interesse an einem Verkauf an die Ortsgemeinde. „Ich habe jede Menge Anfragen dafür“, so Berndt.

„Die Aussage war: Die Straße verträgt das. Es ist eine Bundesstraße. Die Ortsgemeinde hat hier überhaupt keine Möglichkeiten, etwas zu machen. Uns sind gewissermaßen die Hände gebunden.“

Harald Berndt über die Einschätzung des LBM zum zunehmenden Verkehr auf der B256

Angesprochen auf die voraussichtlich weitere Verschärfung der Verkehrssituation auf der B256 verweist Berndt darauf, dass im Vorfeld der langjährigen Penny-Markt-Planung die Ortsspitze mehrere Ortstermine mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz aufgrund von Zu- und Abfahrten gehabt habe. „Die Aussage war: Die Straße verträgt das. Es ist eine Bundesstraße. Die Ortsgemeinde hat hier überhaupt keine Möglichkeiten, etwas zu machen. Uns sind gewissermaßen die Hände gebunden“, so Berndt. Dabei reiht sich nachmittags zeitweise auf der B256 Stoßstange an Stoßstange. Die Planung der angestrebten Ortsumgehung für Gierenderhöhe bleibt nach Meinung des Ortschefs ein noch lang gehegter Wunsch. „Der LBM hat gesagt: Solange die Umgehung Straßenhaus nicht fertig ist, nützt es nichts, wenn wir ein Zwischenstück um die Gierenderhöhe an die Autobahn anbringen“, berichtet Berndt. In Straßenhaus befindet sich die Behörde allerdings immer noch im Planfeststellungsverfahren für das rund 23 Millionen Euro teure Bauprojekt (Kostenschätzung aus dem Jahr 2021).

VG-Chef Breithausen über Nahversorgung und Gierenderhöhe

Was die Nahversorgung angeht, sieht der scheidende Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, Hans-Werner Breithausen (SPD), die 20 Dörfer an Aubach und Wied „gut aufgestellt“. Der VG-Chef attestiert dem „Nadelöhr“ Gierenderhöhe an der B256 und der A3 „viel Betrieb“. „Wir müssen das beobachten. Der Flaschenhals muss aufgeweitet werden“, so Breithausen. drd