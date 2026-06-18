Kulturdebatte im Kreistag Gibt Kreis mehr Geld fürs Neuwieder Schloss-Theater? Ralf Grün 18.06.2026, 17:16 Uhr

i Genauso wie die Stadt unterstützt auch der Kreis Neuwied die Landesbühne im Schlosstheater Neuwied. Der Kreistag debattierte jetzt, ob der Kreis mehr Geld locker machen könnte. Jörg Niebergall

Die Kreispolitik weiß die Landesbühne im Neuwieder Schlosstheater über alle Fraktionen hinweg zu schätzen. Uneins ist man sich jedoch bei der Frage, ob der Kreis seinen jährlichen Zuschuss aufstocken müsse.

Ein Theater wie die Landesbühne im Neuwieder Schlosstheater kann Geld immer gut gebrauchen. Neben dem Land unterstützen deshalb auch die Stadt Neuwied und der Kreis Neuwied mit festen Zuschussbeträgen in Höhe von jeweils mit 25.000 Euro pro Jahr. Nun hat die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag einen Bedarf erkannt und sich mit einem Antrag dafür eingesetzt, dass der Kreis seinen Zuschuss aus dem Budget „Freiwillige Ausgaben“ aufstockt.







Artikel teilen

Artikel teilen