Rat senkt Mindestanforderung
Gibt es in Zukunft weniger Stellplätze in Neuwied?
Wie viele Stellplätze zu einem Haus oder einer Wohnung gehören müssen, ist in der Stellplatzsatzung geregelt. Weil diese Regel a
Wie viele Stellplätze zu einem Haus oder einer Wohnung gehören müssen, ist in der Stellplatzsatzung geregelt. Weil diese Regel aber oft Investitionen verhindert hätte, hat die Stadt Neuwied nun die Mindestvorgaben für neue Bauvorhaben gesenkt.
Jörg Niebergall (Archiv)

Wird ein Haus gebaut, müssen oft neue Stellplätze her. Wie viele es mindestens sein müssen, regelt die Stellplatzsatzung, die nun in Neuwied angepasst wurde. Einige Fraktionen im Stadtrat sorgen sich, dass dadurch der Parkdruck weiter steigen wird.

Lesezeit 3 Minuten
Immer mehr Familien haben mittlerweile nicht nur ein Auto, sondern gleich zwei oder drei. Doch die Zahl der Stellplätze, insbesondere in der Innenstadt, ist nicht mitgewachsen. Auch in Neuwied gibt es das Problem. Als die Stadt nun eine Änderung der Stellplatzsatzung ankündigte, schrillten daher bei einigen die Alarmglocken.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren