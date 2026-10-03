Rat senkt Mindestanforderung Gibt es in Zukunft weniger Stellplätze in Neuwied? Viktoria Schneider 03.10.2026, 06:00 Uhr

i Wie viele Stellplätze zu einem Haus oder einer Wohnung gehören müssen, ist in der Stellplatzsatzung geregelt. Weil diese Regel aber oft Investitionen verhindert hätte, hat die Stadt Neuwied nun die Mindestvorgaben für neue Bauvorhaben gesenkt. Jörg Niebergall (Archiv)

Wird ein Haus gebaut, müssen oft neue Stellplätze her. Wie viele es mindestens sein müssen, regelt die Stellplatzsatzung, die nun in Neuwied angepasst wurde. Einige Fraktionen im Stadtrat sorgen sich, dass dadurch der Parkdruck weiter steigen wird.

Immer mehr Familien haben mittlerweile nicht nur ein Auto, sondern gleich zwei oder drei. Doch die Zahl der Stellplätze, insbesondere in der Innenstadt, ist nicht mitgewachsen. Auch in Neuwied gibt es das Problem. Als die Stadt nun eine Änderung der Stellplatzsatzung ankündigte, schrillten daher bei einigen die Alarmglocken.







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