Wird ein Haus gebaut, müssen oft neue Stellplätze her. Wie viele es mindestens sein müssen, regelt die Stellplatzsatzung, die nun in Neuwied angepasst wurde. Einige Fraktionen im Stadtrat sorgen sich, dass dadurch der Parkdruck weiter steigen wird.
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Immer mehr Familien haben mittlerweile nicht nur ein Auto, sondern gleich zwei oder drei. Doch die Zahl der Stellplätze, insbesondere in der Innenstadt, ist nicht mitgewachsen. Auch in Neuwied gibt es das Problem. Als die Stadt nun eine Änderung der Stellplatzsatzung ankündigte, schrillten daher bei einigen die Alarmglocken.