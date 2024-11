Hohes Verkehrsaufkommen Gibt es bald eine Fußgängerampel in Fernthal? 26.11.2024, 17:00 Uhr

i An der Bushaltestelle in Fernthal soll geprüft werden, ob neben einem Buswartehäuschen auch eine bedarfsgesteuerte Verkehrsampel möglich ist - für eine sichere Querung für Schüler und andere Fußgänger. Daniel Rühle

Wegen der A3-Baustelle an der Wiedtalbrücke fließt immer mehr Verkehr durch Fernthal. Für Fußgänger ist eine Querung der Dreischläger Straße schwierig. Daher setzt sich nun der Gemeinderat für die Errichtung einer Ampelanlage ein.

Ein Antrag kommt selten allein: In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Neustadt hat die Fraktion der Bürgerliste Neustadt (BLN) gleich zwei Anträge gestellt, um die Bushaltestelle in Fernthal an der Kirche in der Dreischläger Straße aufzuwerten. Zum einen geht es um ein Buswartehäuschen, zum anderen um eine bedarfsgesteuerte Ampel, die das sichere Queren der Ortsdurchfahrt ermöglicht.

