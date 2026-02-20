Haushaltsgeschäft in Neuwied Gheorghe Cararus bringt neuen Glanz in die Mittelstraße Rainer Claaßen 20.02.2026, 11:15 Uhr

i Gheorghe Caracus in seinem neuen Haushaltswarenladen "Hasko" in der Mittelstraße: Von hier aus könnte der 26-Jährige weiter expandieren. Rainer Claaßen

Mit dem Haushaltswarengeschäft „Hasko“ wagt ein 26-jähriger Jungunternehmer den Sprung in die Deichstadt. In Neuwied testet er nun ein Familienkonzept aus Moldawien, das künftig als Vorbild für weitere Standorte in Deutschland dienen soll.

Nicht zuletzt aufgrund eines Artikels in unserer Zeitung über das neu eröffnete Haushaltswarengeschäft „Hasko“ von Gheorghe Cararus sind einige Menschen auf das neue Angebot in der oberen Mittelstraße aufmerksam geworden. Der Händler jedenfalls ist mit den Umsätzen der ersten Tage durchaus zufrieden.







