Die ISR-Gewerbeschau in Windhagen hat am Sonntag (4. Mai) eine breite Menschenmasse angesprochen. Neben zahlreichen Ausstellern gab es auch die Möglichkeit zur Teilnahme an Gewinnspielen.

Die Wetterlage in der Region konnte der ISR-Gewerbeschau am Sonntag nicht die Show stehlen, allerdings wurde die offizielle Eröffnung auf den Vormittag verschoben. Trotz des heftigen Regens machten sich viele Besucher auf, um sich zu informieren, was die Region so alles bietet. Vom Urlaub, über eine neue Brille, welche Hörhilfe bekomme ich wo am besten, ein neues Motorrad wäre auch nicht schlecht. Kurz gesagt es fehlte hier fast nichts.

i Hier konnte man sich in Ruhe über das neue Motorrad informieren. Heinz-Werner Lamberz

Schon am Eingang des Josef- Rüddel-Forums wartete der Lions Club Rhein-Wied mit einer Lotterie der besonderen Art auf. In einem Korb befanden sich Walnüsse, die ein Geheimnis trugen und für 2 Euro das Stück erworben werden konnten. In einigen Nüssen, die innen mit Lebensmittelfarbe gekennzeichnet waren, gab es Preise zu gewinnen. Die Farbe Gold brachte dann auch einen Preis in Gold, ein kleiner Barren im Wert von 116 Euro. Der Vorstand der ISR lobte ebenfalls Preise aus, die in fünf Boxen auf dem Ausstellungsgelände standen. Rund 3000 Schlüssel wurden ausgegeben, aber nur fünf passten auf die jeweilige Box.

i Essige und Öle in allen Variationen konnten probiert werden. Heinz-Werner Lamberz

Im Innenbereich der zwei Hallen hatten die Aussteller Stände aufgebaut, hier gab es allerlei zu erfahren. Wer eine neue Brille suchte, der konnte hier am Stand viele Modelle ausprobieren und sich direkt entscheiden. Auch das Thema Hörhilfen wurde aufgegriffen. Was kann ich im Alter machen, wenn ich Pflege benötige, auch hier gab es zahlreiche Informationen an den jeweiligen Ständen. Kulinarisch wurde auch einiges geboten. Essige und Öle, die wahrscheinlich noch nie probiert worden sind, brachten hier plötzlich Liebhaber hervor. Die offizielle Eröffnung und die Begrüßung der Ehrengäste nahm der Vorsitzende der ISR, Martin Buchholz, dann gegen Mittag vor. Im Anschluss folgte ein Rundgang zu den einzelnen Ständen. Themen wie Einbruchschutz, Photovoltaik, Hilfsorganisationen und vieles mehr konnten hautnah erkundet werden. Kinderbelustigung hatte der Veranstalter ebenfalls gut umgesetzt.