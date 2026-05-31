Rund 60 Aussteller dabei Gewerbeparkfest in Kleinmaischeid feiert Rückkehr Jörg Niebergall 31.05.2026, 10:55 Uhr

i Rund 60 Aussteller hatten im Gewerbegebiet Larsheck in Kleinmaischeid nach langjähriger Pause wieder ihre Stände aufgebaut. Bastian Weyer beeindruckte die Besucher mit seiner Schnitzkunst durch Einsatz einer Kettensäge. Jörg Niebergall

Nach einer langjährigen Pause begrüßt das Gewerbeparkfest in Kleinmaischeid am Wochenende wieder Besucher. Rund 60 Aussteller folgten der Einladung des Gewerbevereins der Verbandsgemeinde Dierdorf, der das Fest organisiert.

„Was heute hier zu sehen ist, begann einmal als kleine Idee“, begann Katja Ziegler, die Vorsitzende des Gewerbevereins der Verbandsgemeinde (VG) Dierdorf ihre Begrüßung anlässlich des zweitägigen Gewerbeparkfestes in Kleinmaischeid. „Eine dieser Ideen, die einer in den Raum wirft – und plötzlich sagen die ersten, da sind wir dabei.







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