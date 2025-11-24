Situation im Kreis Neuwied Gewalt an Frauen findet auch im digitalen Raum statt 24.11.2025, 10:58 Uhr

i Am 25. November wird weltweit der Gewalt an Frauen gedacht. Die findet häufig auch im digitalen Raum statt, etwa durch Überwachung und Erpressung mit gefälschten Fotos und Chatverläufen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Viele teilen ihren Standort gerne mit Freunden oder dem Partner. Was im ersten Moment harmlos klinge, könne oft gefährlich werden, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Neuwied anlässlich des Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November.

Luisa sitzt zu Hause auf ihrem Sofa und schaut zusammen mit einer Freundin einen Film. Als der Abspann gelaufen ist, bekommt sie eine SMS: „Na, wie hat dir der Schauspieler gefallen?“ Vom Filmabend hat sie niemandem erzählt, doch ihr Ex-Partner weiß trotzdem davon.







