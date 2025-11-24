Gewalt an Frauen findet auch im digitalen Raum statt

Viele teilen ihren Standort gerne mit Freunden oder dem Partner. Was im ersten Moment harmlos klinge, könne oft gefährlich werden, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Neuwied anlässlich des Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November.
Lesezeit 3 Minuten
Luisa sitzt zu Hause auf ihrem Sofa und schaut zusammen mit einer Freundin einen Film. Als der Abspann gelaufen ist, bekommt sie eine SMS: „Na, wie hat dir der Schauspieler gefallen?“ Vom Filmabend hat sie niemandem erzählt, doch ihr Ex-Partner weiß trotzdem davon.