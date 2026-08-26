Mitmachaktionen, Informationen und Beratung: Beim Gesundheitstag im Jobcenter Neuwied konnten Besucher selbst aktiv werden und praktische Anstöße mitnehmen. Ziel der Aktion ist, die Gesundheit erwerbsloser Menschen zu stärken.
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Gesundheit kann durchaus Spaß machen: Diesen Eindruck vermittelte der Gesundheitstag im Jobcenter Landkreis Neuwied. Schon bei der Begrüßung durch Claudia Simonis-Schultheiß vom Jobcenter und Thorsten Berschnuk von der Landeszentrale zur Gesundheitsförderung waren die Infostände gut besucht.