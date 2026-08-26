Infos und Mitmachaktionen
Gesundheitstag im Jobcenter Neuwied begeistert Besucher
Auch die richtige Ernährung war Thema an einem der Stände beim Gesundheitstag im Jobcenter Neuwied.
Auch die richtige Ernährung war Thema an einem der Stände beim Gesundheitstag im Jobcenter Neuwied.
Jörg Niebergall

Mitmachaktionen, Informationen und Beratung: Beim Gesundheitstag im Jobcenter Neuwied konnten Besucher selbst aktiv werden und praktische Anstöße mitnehmen. Ziel der Aktion ist, die Gesundheit erwerbsloser Menschen zu stärken.

Lesezeit 1 Minute
Gesundheit kann durchaus Spaß machen: Diesen Eindruck vermittelte der Gesundheitstag im Jobcenter Landkreis Neuwied. Schon bei der Begrüßung durch Claudia Simonis-Schultheiß vom Jobcenter und Thorsten Berschnuk von der Landeszentrale zur Gesundheitsförderung waren die Infostände gut besucht.
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