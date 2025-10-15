Imbisswagen in Neuwied Gestiegene Kosten machen Streetfood-Arena zu schaffen Rainer Claaßen 15.10.2025, 18:00 Uhr

i Der Imbisswagen von Stefan "Holzkopp" Monzen macht jetzt an verschiedenen Standorten Halt. Damit und mit einem reduzierten Angebot reagiert er auf gestiegene Kosten. Rainer Claaßen

Der Imbisswagen von Stefan „Holzkopp“ Monzen macht jetzt an verschiedenen Standorten Halt. Damit und mit einem reduzierten Angebot reagiert der Gastronom unter anderem auf gestiegene Kosten für Lebensmittel.

Einige Jahre lang hat Stefan Monzen in seiner Streetfood-Arena „Zum Holzkopp“ im Neuwieder Industriegebiet unterschiedliche Mittagsmenüs angeboten. Neben Snackklassikern wie Currywurst gab es immer auch spezielle Angebote aus der regionalen Küche, dabei berücksichtigte der als „Holzkopp“ bekannte Monzen auch Wünsche seiner Gäste.







