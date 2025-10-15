Der Imbisswagen von Stefan „Holzkopp“ Monzen macht jetzt an verschiedenen Standorten Halt. Damit und mit einem reduzierten Angebot reagiert der Gastronom unter anderem auf gestiegene Kosten für Lebensmittel.
Einige Jahre lang hat Stefan Monzen in seiner Streetfood-Arena „Zum Holzkopp“ im Neuwieder Industriegebiet unterschiedliche Mittagsmenüs angeboten. Neben Snackklassikern wie Currywurst gab es immer auch spezielle Angebote aus der regionalen Küche, dabei berücksichtigte der als „Holzkopp“ bekannte Monzen auch Wünsche seiner Gäste.