Im Kreis Neuwied locken Trödel- und Flohmärkte an Sonn- und Feiertagen viele Menschen an, auch privat organisierte Märkte sind sehr beliebt. Doch es gibt ein Problem: Ohne Weiteres dürfen sie nicht durchgeführt werden, sagt jetzt eine Landesbehörde.

Obwohl auch private Verkäufe von gebrauchten Gegenständen inzwischen oft über das Internet abgewickelt werden, bleiben Trödel- und Flohmärkte sehr beliebt. Insbesondere privat organisierte Hof- und Garagenmärkte ziehen viele Besucher an und werden so oft zu gesellschaftlichen Ereignissen. Man kommt ins Gespräch, lernt sich kennen und entdeckt vielleicht sogar gemeinsame Interessen. Sonn- und Feiertage bieten sich für solche Märkte an – doch dabei gibt es ein Problem, denn dann dürfen sie nicht ohne Weiteres durchgeführt werden. Darauf hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes kürzlich hingewiesen.

Ruhe an Sonn- und Feiertagen schützen

In einer Pressemitteilung heißt es: „Nach dem rheinland-pfälzischen Feiertagsgesetz sind an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen grundsätzlich alle öffentlich bemerkbaren Tätigkeiten verboten, die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- und Feiertages widersprechen. Dies trifft insbesondere auf marktmäßig organisierte Veranstaltungen mit Verkauf von privat an privat zu. Nach ihrem äußeren Erscheinungsbild und der Gewinnerzielungsabsicht sind derartige Veranstaltungen als gewerbliche Betätigungen einzustufen, die typischerweise werktags stattfinden und über keine spezialgesetzliche Festsetzungserlaubnis verfügen. Verstöße gegen das gesetzliche Verbot können Bußgeldverfahren zur Folge haben.“

Ausgenommen von der Regelung sind nur Vereins-, Pfarr- und Straßenfeste sowie sportliche Aktivitäten. Im Zusammenhang damit darf auch verkauft werden – allerdings nur in geringem Umfang. Die Erlöse dürfen dabei nur gemeinnützigen Zwecken zukommen.

i Zum Flohmarkt in Linz kamen 2024 zahlreiche Besucher. Heinz-Werner Lamberz

Dass die Behörde auf diese Regelung hinweist, lässt den Schluss zu, dass es verschiedentlich zu Verstößen gekommen ist. Einen davon hat der Ortsbürgermeister von Rheinbreitbach, Peter Thelen, in einer eigenen Mitteilung thematisiert. Mit Verweis auf die ADD schreibt er: „Daher wird die Ortsgemeinde Rheinbreitbach zukünftig keinen Hofflohmarkt, die diese bisher in sehr guter Zusammenarbeit mit Herrn Ansgar Federhen durchgeführt hat, mehr umsetzen.“

Seit 2019 fanden diese Märkte statt – und erfreuten sich großer Beliebtheit. Thelen sagt: „Die Hofflohmärkte haben sehr zur Steigerung der Attraktivität von Rheinbreitbach nach außen beigetragen, sie haben in der ganzen Region Anklang gefunden. Und auch die Teilnehmer haben es immer wieder geschätzt, in ihren Höfen Besucher zu empfangen und ihre Artikel anzubieten. Das waren immer schöne Wochenenden, die Rheinbreitbach belebt hat.“

Allerdings ist das Verbot nicht ohne Ausnahme – das Gesetz sieht vor, dass jede Gemeinde maximal vier allgemeine verkaufsoffene Sonntage durch Rechtsverordnung freigeben darf. Die zugelassene Öffnungszeit darf dabei fünf Stunden nicht überschreiten, und sie darf nicht in der Zeit zwischen 6 und 11 Uhr liegen.

In schönstem Behördendeutsch heißt es dazu: „Es ist erforderlich, dass die Gemeinden als Verordnungsgeber vor einer Entscheidung zur Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages eine ausreichende Abwägung zwischen dem Regelungsbedürfnis für die Freigabe des verkaufsoffenen Sonntages und dem Schutzgut des Sonntages vornehmen. Diese Abwägungsentscheidung ist als Begründung dem Entwurf der RVO bei der Anhörung der Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, Kirchen und anderer relevanter Institutionen beizufügen.“

i So manches Schnäppchen konnten Käufer in Linz machen. Heinz-Werner Lamberz

Auf diesem Wege werden etwa der Gartenmarkt und die Markttage in der Stadt Neuwied ermöglicht, die jeweils mit einem verkaufsoffenen Sonntag gekoppelt werden. Die entsprechenden Genehmigungen werden von der Verwaltung eingeholt.

Auch in Asbach geht man diesen Weg – etwa für den Lavendelmarkt, der in diesem Jahr am 21. und 22. Juni stattfindet. Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl sagt, dass die entsprechenden Vorgänge seit langer Zeit eingespielt sind und dass sich der Verwaltungsaufwand in Grenzen hält. Für die ehrenamtlichen Bürgermeister kleinerer Gemeinden würde das allerdings zusätzlichen Aufwand bedeuten, den sie nur schwer erbringen können.

Veranstaltern von Trödelmärkten droht ein Bußgeld

Auch die Veranstalter von kleineren Märkten sollten sich der Gefahr bewusst sein, dass ohne entsprechende Genehmigung ein Bußgeld drohen könnte. Das gilt laut der Aussage der ADD auch für Veranstalter, die solche Märkte für einen wohltätigen Zweck durchführen. Zumindest eine Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung sollte vor der Veranstaltung unbedingt stattfinden.

In Rheinbreitbach könnte zumindest für dieses Jahr noch eine Lösung gefunden werden: „Gemeinsam mit dem Förderverein der Ortsvereine, dem Veranstalter des Parkfestes, prüfen wir, ob beim Parkfest, das immer am letzten August-Wochenende durchgeführt wird, eine andere Rechtslage gilt“, erklärt Bürgermeister Thelen.