Fest in Neuwied-Heddesdorf
Geschwister-Scholl-Schule begeht 120-jähriges Jubiläum
Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um an der Fotobox eine Aufnahme in historischer Schulkulisse zu machen.
Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um an der Fotobox eine Aufnahme in historischer Schulkulisse zu machen.
Rainer Claaßen

120 Jahre: Die Geschwister‑Scholl‑Schule in Heddesdorf feierte ein buntes Jubiläum, in dem Nostalgie auf modernen Schulalltag traf. Spiele, historische Exponate und Begegnungen machten den Tag zum Gemeinschaftserlebnis.

Lesezeit 2 Minuten
Sicherlich haben viele Menschen ihre Schulzeit nicht unbedingt in bester Erinnerung. Aber: Vor allem mit den ersten Grundschuljahren sind oft auch viele positive Gedanken verknüpft. Bei nicht wenigen Leserinnen und Lesern hängen diese mit der Geschwister-Scholl-Schule in Heddesdorf zusammen.
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