120 Jahre: Die Geschwister‑Scholl‑Schule in Heddesdorf feierte ein buntes Jubiläum, in dem Nostalgie auf modernen Schulalltag traf. Spiele, historische Exponate und Begegnungen machten den Tag zum Gemeinschaftserlebnis.
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Sicherlich haben viele Menschen ihre Schulzeit nicht unbedingt in bester Erinnerung. Aber: Vor allem mit den ersten Grundschuljahren sind oft auch viele positive Gedanken verknüpft. Bei nicht wenigen Leserinnen und Lesern hängen diese mit der Geschwister-Scholl-Schule in Heddesdorf zusammen.