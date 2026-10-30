Guten Morgen, Kreis Neuwied Geschlechterkampf im Büro Stephanie Mersmann 30.10.2026, 06:00 Uhr

i Der Verhältnis der Geschlechter ist nicht immer ganz unkompliziert. Friso Gentsch/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Heute schreibt unsere Autorin über den nahenden Weltmännertag – und hat damit im Büro die Büchse der Pandora geöffnet.

Am 3. November ist Weltmännertag. Okay, das dauert noch ein paar Tage, aber ein Kollege leitete mir jetzt eine Pressemitteilung dazu weiter, die bei ihm eingetrudelt war, und meinte, das wäre doch ein Thema für eine Guten-Morgen-Kolumne. Die Diskussion, die sich daraufhin in unserem Büro entspannte (zwei Frauen, ein Mann) zeigte: Hier bewegen wir uns auf dünnem Eis.







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