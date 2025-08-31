Auch das kleine Giershofen feiert mit Inbrunst seine Kirmes. Neben der Tombola gab es einen weiteren, eng an der Tradition angedockten Höhepunkt der Feierlichkeiten.

Bevor die Kirmesparty beginnt, heißt es auch in Giershofen erst einmal die Kräfte bündeln und das Wahrzeichen der Kirmes in die Senkrechte zu bringen. Mit dem Baumaufstellen fiel dann auch der Startschuss zur 30. Schöwer Knöppches-Kirmes der Kirmesgesellschaft 1881 Giershofen, die in und ums Dorfgemeinschaftshaus zwei Tage lang kräftig gefeiert wurde.

i Das Baumaufstellen ist meist eine schweißtreibende Angelegenheit. Olga Krapivina. Jörg Niebergall

Während am Samstagabend noch der Auftritt der Band Night Life für prächtige Stimmung sorgte, hatten die großen und kleinen Besucher auch am zweiten Kirmestag ihren Spaß. Ein ausgedehnter Frühschoppen, ein Familientag mit ganz viel Kuchen und natürlich auch Kaffee, Kinderprogramm mit den Koblenzer Puppenspielen - und dann der Höhepunkt mit der großen Tombola inklusive der finalen Bekanntgabe des Ersteigerers des nun endgültig ausrangierten, aber durchaus geschichtsträchtigen Kirmeswagens. Mit viel Musik verabschiedete sich Bruder Kirmes dann am späten Sonntagabend.