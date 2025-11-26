Geplantes Rückhaltebecken in Oberbieber wird verschoben

Für das geplante Regenrückhaltebecken in Oberbieber gibt es viel Kritik. Denn der Plan sieht vor, dass viele Bäume gefällt werden müssen – Anwohner wehren sich. Die zuständigen Servicebetriebe Neuwied wollen nun den Standort des Beckens verschieben.
Wie kann verhindert werden, dass bei Regen die Abwasserkanäle überlaufen und die Straßen überflutet werden? Im Neuwieder Stadtteil Oberbieber ist ein Rückhaltebecken geplant, das die Friedrich-Rech-Straße davor schützen soll. Doch Anwohner wehren sich gegen das Vorhaben, aus Umweltschutzgründen.