Ungewöhnlich urlauben
Geodome-Kuppel in Fernthal bietet mehr als Glamping
Mit diesem Ausblick ins Fernthal soll Übernachtungsgästen etwas ganz besonderes geboten werden
Mit diesem Ausblick ins Fernthal soll Übernachtungsgästen etwas ganz besonderes geboten werden
Andreas Winkelmann

Mitten im Westerwald steht eine kantige Kuppel, die den Begriff Ferienwohnung neu definiert. Olga und Johannes Nedbach haben ihre Talkugel gegen alle Widerstände gebaut – Luxus, Natur und Überraschungen warten.

Lesezeit 4 Minuten
Olga Nedbach und Johannes Nedbach haben in drei Jahren etwas verwirklicht, woran außer ihnen niemand geglaubt hat. Unsere Zeitung trifft das Ehepaar Nedbach an dem einzigen Tag, an dem ihre gastronomisch nutzbare Talkugel im Ortsteil Fernthal von Neustadt in absehbarer Zeit nicht gebucht ist.
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