Mitten im Westerwald steht eine kantige Kuppel, die den Begriff Ferienwohnung neu definiert. Olga und Johannes Nedbach haben ihre Talkugel gegen alle Widerstände gebaut – Luxus, Natur und Überraschungen warten.
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Olga Nedbach und Johannes Nedbach haben in drei Jahren etwas verwirklicht, woran außer ihnen niemand geglaubt hat. Unsere Zeitung trifft das Ehepaar Nedbach an dem einzigen Tag, an dem ihre gastronomisch nutzbare Talkugel im Ortsteil Fernthal von Neustadt in absehbarer Zeit nicht gebucht ist.