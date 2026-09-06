First Friday im September
Genuss und Lebensfreude stehen in Linz im Mittelpunkt
Die Band „Schohnzeit“ spielte beim First Friday in Linz Hits aus 50 Jahren Musikgeschichte.
Die Band „Schohnzeit“ spielte beim First Friday in Linz Hits aus 50 Jahren Musikgeschichte.
Heinz-Werner Lamberz

Unter dem Motto „Wein, Genuss und Lebensfreude“ hat die Stadt Linz zum nächsten First Friday in die Altstadt eingeladen. Auf dem Marktplatz, dem Burgplatz und dem Buttermarkt gab es ein abwechslungsreiches Musikprogramm. 

Lesezeit 1 Minute
Der First Friday lockte wieder Menschen aus der Region in die Bunte Stadt. Eine Woche vor Beginn des Winzerfests lautete das Motto in Linz „Wein, Genuss und Lebensfreude“. Für ein abwechslungsreiches Musikprogramm war in der Altstadt gesorgt. Auf dem Burgplatz schafften Dagmar Jungbluth und Katja Loepke mit entspannender Musik auf der Handpan eine Wohlfühl-Atmosphäre, während auf dem Marktplatz die Rock- und Popgeschichte aus rund 50 Jahren von ...
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