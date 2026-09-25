Mehr Miteinander in Neuwied Generationen im Dialog bei Langer Nacht der Demokratie Jörg Niebergall 25.09.2026, 16:00 Uhr

i Auch Mitglieder des neu gewählten Jugendbeirates waren bei der Langen Nacht der Demokratie in der Neuwieder Volkshochschule dabei. Jörg Niebergall

Miteinander statt übereinander reden: Bei der Langen Nacht der Demokratie in Neuwied trafen Jung und Alt aufeinander, räumten Vorurteile aus und fanden Wege, sich gemeinsam einzubringen.

Demokratie lebt vom Mitmachen – doch dafür müssen Menschen zunächst miteinander ins Gespräch kommen. Genau daran hapert es bisweilen, wenn unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen. Bei der zweiten „Langen Nacht der Demokratie“ der Volkshochschule Neuwied (VHS) sollte deshalb am Donnerstagabend nicht nur über Beteiligung gesprochen, sondern vor allem zugehört, diskutiert und mit manchem Vorurteil aufgeräumt werden.







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