Miteinander statt übereinander reden: Bei der Langen Nacht der Demokratie in Neuwied trafen Jung und Alt aufeinander, räumten Vorurteile aus und fanden Wege, sich gemeinsam einzubringen.
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Demokratie lebt vom Mitmachen – doch dafür müssen Menschen zunächst miteinander ins Gespräch kommen. Genau daran hapert es bisweilen, wenn unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen. Bei der zweiten „Langen Nacht der Demokratie“ der Volkshochschule Neuwied (VHS) sollte deshalb am Donnerstagabend nicht nur über Beteiligung gesprochen, sondern vor allem zugehört, diskutiert und mit manchem Vorurteil aufgeräumt werden.