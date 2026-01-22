Gastronomie in Neuwied Gemütlichkeit statt Hektik im Café Mokka Rainer Claaßen 22.01.2026, 19:00 Uhr

i Baraa Mutrage hat sich mit dem Café Mokka einen Traum erfüllt. Rainer Claaßen

Das Café der Syrerin Baraa Mutrage in der Neuwieder Mittelstraße ist ein Ort der Entschleunigung. Das finden auch die Besucher, mit denen wir gesprochen haben.

Die Zeiten, in denen Neuwied eine große Auswahl an Kaffeehäusern und Konditoreien bot, sind lange vorbei. Inzwischen nutzen viele Menschen die Angebote von Bäckereiketten, um in der Stadt einen Kaffee und etwas Süßes zu kaufen. Dort herrscht aber meist eher Hektik als Gemütlichkeit – der Kaffee kommt aus Vollautomaten, Kuchen und Teilchen aus Massenproduktion.







