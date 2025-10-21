Mit dem Jubiläumskonzert „Aus Funk und Fernsehen“ hat der Gemischte Chor „Liederkranz“ Stebach 1920 seinen 100. Geburtstag nachgefeiert, der aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war. Doch für die Zuschauer hatte sich das Warten gelohnt.

Zu Beginn des Monats veranstaltete der Gemischte Chor „Liederkranz“ Stebach 1920 gemeinsam mit dem Blasorchester Maischeid & Stebach sein Jubiläumskonzert „Aus Funk und Fernsehen“ in Kleinmaischeid.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das eigentliche Jubiläumsfest im Jahr 2020 nicht stattfinden, nun wurde das „100 + 5“-Fest mit umso größerer Freude und Feierlichkeit nachgeholt.