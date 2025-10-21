Geburtstagskonzert nachgeholt
Gemischter Chor „Liederkranz“ Stebach wird 100 plus 5
Das Blasorchester Maischeid & Stebach und der Gemischter Chor Liederkranz begeisterten beim Gemeinschaftskonzert in Kleinmaischeid mit Musik aus Film und Fernsehn.
Christopher Horn

Mit dem Jubiläumskonzert „Aus Funk und Fernsehen“ hat der Gemischte Chor „Liederkranz“ Stebach 1920 seinen 100. Geburtstag nachgefeiert, der aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war. Doch für die Zuschauer hatte sich das Warten gelohnt.

Zu Beginn des Monats veranstaltete der Gemischte Chor „Liederkranz“ Stebach 1920 gemeinsam mit dem Blasorchester Maischeid & Stebach sein Jubiläumskonzert „Aus Funk und Fernsehen“ in Kleinmaischeid. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das eigentliche Jubiläumsfest im Jahr 2020 nicht stattfinden, nun wurde das „100 + 5“-Fest mit umso größerer Freude und Feierlichkeit nachgeholt.

