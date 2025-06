In Anlehnung an den gemeinsamen Propheten im Christentum und des Islams, Abraham/Ibrahim veranstaltete die Initiative „Gemeinsam für Vielfalt“ und “Kunst und Bildungsforum" auf dem Gelände des Bürgerparks in Unkel das diesjährige Opferfest „Eid al-Adha“. 50 Tage nach Ostern wird Barmherzigkeit und Teilen in den Vordergrund gestellt und an die Pflicht der gläubigen Menschen beider Seiten erinnert. Speisen und Getränke werden an einen Ort zusammengebracht und miteinander geteilt. Gemeinsamkeit und Kommunikation verbinden und verhindern eine Besserstellung von Personen, alle sind vor Gott gleich. Um das Ganze allen darzustellen erklärte Julia Frericks, dies anhand einer Bildgeschichte, die von den Gästen mit Applaus belohnt wurde. Die Leitung des Festes übernahmen Julia Frericks, René Rondot, Mado Dogan, Ibrahim Tashdemir und Riad Al Hamad und viele weitere Helfer. Grillfleisch, Brot und Salate kamen bei den Gästen gut an und alle freuen sich auf das nächste Opferfest.