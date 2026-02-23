BIs und BUND tauschen sich aus Gemeinsam gegen Ortsumgehungen an B256 und B8 Justin Buchinger 23.02.2026, 15:15 Uhr

i Tausende Lkw und Pkw zwängen sich täglich in Straßenhaus. Doch eine Ortsumgehung würde mehr schaden als nutzen, so die Kritiker. (Archivbild) Daniel Dresen

Die Gegner der Ortsumgehungen der B256 bei Straßenhaus und der Ortsumgehungen der B8 im Kreis Altenkirchen stecken die Köpfe zusammen. Was ihre Sorgen und Pläne sind, hat unser Reporter bei einem Treffen der Gruppen erfahren.

Schäden an der Umwelt, Flächenversiegelung, verödende Ortskerne und das nur für eine Zeitersparnis von wenigen Minuten – das befürchten die Gegner der geplanten Ortsumgehungen (OU) der B256 bei Straßenhaus und der B8 bei Kircheib, Hasselbach, Weyerbusch und Helmenzen.







