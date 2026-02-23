Die Gegner der Ortsumgehungen der B256 bei Straßenhaus und der Ortsumgehungen der B8 im Kreis Altenkirchen stecken die Köpfe zusammen. Was ihre Sorgen und Pläne sind, hat unser Reporter bei einem Treffen der Gruppen erfahren.
Lesezeit 4 Minuten
Schäden an der Umwelt, Flächenversiegelung, verödende Ortskerne und das nur für eine Zeitersparnis von wenigen Minuten – das befürchten die Gegner der geplanten Ortsumgehungen (OU) der B256 bei Straßenhaus und der B8 bei Kircheib, Hasselbach, Weyerbusch und Helmenzen.