Nach dem Begegnungsfest der evangelischen Kirchengemeinde in Dierdorf zieht Jennifer von Polheim, Mitglied des Presbyteriums, ein positives Fazit. Sie möchte die Kirche, mit der sie sich sehr verbunden fühlt, attraktiv halten und nennt Wege dafür.

Ein klassisches Gemeindefest war es in Dierdorf am letzten Augustwochenende nicht, sondern vielmehr ein Begegnungsfest, das Jung und Alt zusammenbrachte. Während die Kinder sich etwa auf einer Hüpfburg austobten oder ihren grünen Daumen bei Pflanzaktionen bewiesen, gab es für die älteren Gemeindemitglieder beispielsweise Kaffee und Kuchen oder auch einen Basar.

Dazu lockte der Open-Air-Gottesdienst der evangelischen Kirche in Dierdorf zahlreiche Gemeindemitglieder an. Presbyteriumsmitglied Jennifer von Polheim hatte die Federführung für die Organisation übernommen und Pfarrer Patrique Koelmann miteinbezogen. Sie zog nun ein positives Fazit und hat Ideen, wie die evangelische Kirchengemeinde in Dierdorf zukünftig attraktiv bleiben und gesellschaftlich mehr zurückgeben kann.

„Ich bin total überwältigt, wie viele Menschen die Veranstaltung besucht haben“, zeigt sich Jennifer von Polheim zufrieden. Die Besucher tauschten sich viel aus und hatten ihren Spaß. Dabei war ein Fest in dieser Dimension erst überhaupt nicht geplant.

„Mir ist es als Mitglied es Presbyteriums total wichtig, die Gemeinde wieder zusammenzuführen.“

Jennifer von Polheim

Ursprünglich war vorgesehen, dass der übliche Basar rund um die Frau wieder Ende des Jahres im November stattfindet. „Doch dann ist es kalt in der Kirche und es gibt auch schon immer eine Adventsausstellung“, sagt von Polheim. Doch das brachte bei ihr etwas ins Rollen. So wollte sie den Basar in den Sommer vorziehen und dann dazu noch einen Getränkestand aufbauen.

„Aus ganz vielen kleinen Überlegungen ist dann mehr geworden.“ Traditionell Gemeindefest wollte sie es nicht nennen, sondern es sollte auch namentlich etwas moderner angehaucht sein: „Deshalb habe ich es das Fest der Sinne genannt.“ Die evangelische Kirchengemeinde schuf einen Raum für Begegnungen zwischen Jung und Alt. Darauf soll auch zukünftig mehr Wert gelegt werden.

Andere Wege gehen

„Mir ist es als Mitglied es Presbyteriums total wichtig, die Gemeinde wieder zusammenzuführen“, unterstreicht Jennifer von Polheim. In der heutigen Gesellschaft sei es einfach nicht mehr die Regel, dass man sonntags in die Kirche gehe: „Wir müssen einfach andere Wege gehen und Ideen haben.“ Ihr sei es egal, was in der Kirche stattfinde, Hauptsache es seien Leute in der Kirche. Damit schafft sie gedanklich Raum für neue Nutzungsmöglichkeiten.

Ihr ist es wichtig, Jung und Alt wieder mehr zusammenzubringen, Räume für Begegnungen zu schaffen. Gerade in der Corona-Zeit sei vieles kaputtgegangen, sie möchte hier wieder mehr ankurbeln. Sie stellt sich die Frage, was die Menschen in der evangelischen Kirchengemeinde Dierdorf hält.

Als eine Idee plädiert sie dafür, mehr junge Familien anzusprechen – vor allem auch mit Veranstaltungen: „Kirche möchte ich attraktiv für junge Familien machen, dass sie Halt darin finden und die Kinder damit groß werden.“Die Kirchengemeinde dürfe nicht nur Gottesdienste anbieten, sondern müsse auch so den Menschen etwas zurückgeben. Erste Überlegungen sollen nun bald näher besprochen werden.