Livemusik am Buttermarkt
Gelungener Abschluss des Linzer Sommerfestivals 2026
Die Band The Supreme Cuisine lud die Besucher des Linzer Sommerfestivals am Freitagabend zum Mitsingen ein.
Die Band The Supreme Cuisine lud die Besucher des Linzer Sommerfestivals am Freitagabend zum Mitsingen ein.
Heinz-Werner Lamberz

In diesem Jahr feiert das Linzer Sommerfestival sein zehnjähriges Bestehen. Den krönenden Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe boten der MGV Linz und die Band The Supreme Cuisine. 

Lesezeit 1 Minute
Bereits am 12. Juni war die Jubiläumssaison „10 Jahre Linzer Sommerfestival“ gestartet. Nach einem weiteren Veranstaltungstag am 17. Juli war am vergangenen Freitag der krönende Abschluss des diesjährigen Livemusik-Events am Buttermarkt. Der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers begrüßte die Gäste am Abend bei „top Wetter“.
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