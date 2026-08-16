In diesem Jahr feiert das Linzer Sommerfestival sein zehnjähriges Bestehen. Den krönenden Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe boten der MGV Linz und die Band The Supreme Cuisine.
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Bereits am 12. Juni war die Jubiläumssaison „10 Jahre Linzer Sommerfestival“ gestartet. Nach einem weiteren Veranstaltungstag am 17. Juli war am vergangenen Freitag der krönende Abschluss des diesjährigen Livemusik-Events am Buttermarkt. Der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers begrüßte die Gäste am Abend bei „top Wetter“.