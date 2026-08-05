Unbekannte haben am Mittwoch einen Geldautomaten im SB-Standort der Volksbank in Hennef-Uckerath gesprengt. Die Täter flüchteten mit einem Auto über die Landesgrenze. Auf der L272 bei Asbach mussten sie plötzlich ihre Flucht zu Fuß fortsetzen.
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Die Polizei fahndet nach mindestens zwei Tätern, die am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr einen Geldautomaten im SB-Standort der Volksbank im Hennefer Stadtteil Uckerath gesprengt haben. Die dunkel gekleideten und maskierten Männer flüchteten nach der Explosion in einem dunklen Audi über die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz.