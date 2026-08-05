Volksbank-Standort in Hennef Geldautomat gesprengt: Fluchtauto bei Asbach gefunden Daniel Dresen 05.08.2026, 17:00 Uhr

i Unbekannte haben am Mittwoch einen Geldautomaten im SB-Standort der Volksbank in Hennef-Uckerath gesprengt. Die Täter flüchteten mit einem Auto über die Landesgrenze. Auf der L272 bei Asbach mussten sie plötzlich ihre Flucht zu Fuß fortsetzen. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Unbekannte haben am Mittwoch einen Geldautomaten im SB-Standort der Volksbank in Hennef-Uckerath gesprengt. Die Täter flüchteten mit einem Auto über die Landesgrenze. Auf der L272 bei Asbach mussten sie plötzlich ihre Flucht zu Fuß fortsetzen.

Die Polizei fahndet nach mindestens zwei Tätern, die am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr einen Geldautomaten im SB-Standort der Volksbank im Hennefer Stadtteil Uckerath gesprengt haben. Die dunkel gekleideten und maskierten Männer flüchteten nach der Explosion in einem dunklen Audi über die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz.







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