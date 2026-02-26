2026 in Waldbreitbach und Co.
Geld bestimmt Planungen in den Gemeinden an der Wied
Kein Durchkommen auf der Hauptstraße/L257 in Frorath: Der Ausbau der 70 Jahre alten Straße wird wohl bis ins nächste Jahr dauern
Justin Buchinger

Kein Durchkommen im Hausener Ortsteil Frorath, Waldbreitbach hat viel zu feiern, und Niederbreitbach hofft auf Förderung. Wir haben mit den Bürgermeistern der Orte darüber gesprochen, was in diesem Jahr noch wichtig ist.

„Ein ganz großer Punkt ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt Frorath (L257)“, berichtet die Hausener Ortsbürgermeisterin Carmen Boden. Seit Anfang Februar ist die Hauptstraße des Ortsteils streckenweise gesperrt. Die Arbeiten an der 70 Jahre alten Straße werden in zwei Abschnitten wohl bis 2027 laufen.

