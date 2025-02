Kandidat stellt sich vor Geimer: So will er die VG Puderbach attraktiver machen 20.02.2025, 14:00 Uhr

i Seine Freizeit verbringt Herward Geimer gern in der Natur. Er möchte Puderbachs neuer VG-Bürgermeister werden, um die Region mit seinen Ideen nach vorn zu bringen. Im Interview spricht er über seine Beweggründe für die Kandidatur, den Rechtsruck, die Kommunikation mit den Bürgern und seine Schwerpunktthemen. Lara Stephan Fotografie. Lara Stephan Fotografie

Herward Geimer tritt für die Wahl um das Puderbacher VG-Bürgermeisteramt gegen Alexander Mohr, Patrick Rudolph und Sven Schür an. Im Interview verrät er, wie sich die Idee für die Kandidatur entwickelt hat und was seine Schwerpunktthemen sind.

Im spannenden Wahlkampf um die Nachfolger von Puderbachs VG-Bürgermeister Volker Mendel tritt Herward Geimer gegen Sven Schür, Alexander Mohr und Patrick Rudolph an. Gewählt wird am Sonntag, 6. April, eine mögliche Stichwahl ist am 27. April. Im Interview blickt Geimer auf den Wahlkampf, erklärt, warum er kandidiert, wie er das Thema Rechtsruck einschätzt und wie er die VG grundsätzlich nach vorne bringen möchte.

