Stichwahl in Bad Hönningen Geimer gewinnt mit 461 Stimmen Vorsprung gegen Risse Sabine Nitsch 12.04.2026, 21:00 Uhr

i Mark Geimer (2. von links) gewinnt die Wahl. Tajana Fenselau, (links) Jan Ertraud (2. von rechts) und und Büroleiter Michael Remus gehören zu den ersten Gratulanten. Sabine Nitsch

Mark Geimer hat sich bei der Stichwahl in Bad Hönningen gegen seinen Kontrahenten Volker Risse von der CDU souverän durchgesetzt. Am 22. April ist die konstituierende Ratssitzung, in der er offiziell ins Amt des Stadtbürgermeisters eingeführt wird.

Bad Hönningen hat einen neuen Stadtbürgermeister. Mit deutlicher Mehrheit konnte Mark Geimer die Stichwahl am Sonntag für sich entscheiden. Der parteilose Geimer holte 62,5 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat Volker Risse, der für die CDU kandidierte, konnte 37,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.







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