Mark Geimer hat sich bei der Stichwahl in Bad Hönningen gegen seinen Kontrahenten Volker Risse von der CDU souverän durchgesetzt. Am 22. April ist die konstituierende Ratssitzung, in der er offiziell ins Amt des Stadtbürgermeisters eingeführt wird.
Lesezeit 2 Minuten
Bad Hönningen hat einen neuen Stadtbürgermeister. Mit deutlicher Mehrheit konnte Mark Geimer die Stichwahl am Sonntag für sich entscheiden. Der parteilose Geimer holte 62,5 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat Volker Risse, der für die CDU kandidierte, konnte 37,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.