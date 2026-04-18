Bad Hönningens neuer Stadtchef Geimer: „Bürger muss das Gefühl haben, er wird gehört“ Daniel Dresen 18.04.2026, 10:00 Uhr

i Mark Geimer (48, parteilos), Sieger der Stichwahl um das Amt des Stadtbürgermeisters von Bad Hönningen, wird in der Stadtratssitzung am 22. April in sein Amt eingeführt. Daniel Dresen

Mark Geimer ist der neue Stadtbürgermeister von Bad Hönningen. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet der Politikneuling über seine Erfahrungen im Wahlkampf. Außerdem kündigt er eine härtere Gangart gegen Cannabisraucher und E-Roller-Fahrer an.

Überraschend klar hat sich Mark Geimer (48 Jahre, parteilos) bei der Wahl des neuen Stadtbürgermeisters von Bad Hönningen nach zwei Wahlgängen gegen seine beiden Kontrahenten, das CDU-Ratsmitglied Volker Risse und den freien Bewerber Francesco Lopez (allerdings AfD-Mitglied), durchgesetzt.







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