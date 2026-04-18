Mark Geimer ist der neue Stadtbürgermeister von Bad Hönningen. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet der Politikneuling über seine Erfahrungen im Wahlkampf. Außerdem kündigt er eine härtere Gangart gegen Cannabisraucher und E-Roller-Fahrer an.
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Überraschend klar hat sich Mark Geimer (48 Jahre, parteilos) bei der Wahl des neuen Stadtbürgermeisters von Bad Hönningen nach zwei Wahlgängen gegen seine beiden Kontrahenten, das CDU-Ratsmitglied Volker Risse und den freien Bewerber Francesco Lopez (allerdings AfD-Mitglied), durchgesetzt.