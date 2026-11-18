Guten Morgen, Kreis Neuwied Geht der Protein-Wahn zu weit? Viktoria Schneider 18.11.2026, 05:00 Uhr

i „High Protein, Zero Sugars Added“ steht auf einem Display auf der Fitnessmesse Fibo 2026 in der Koelnmesse. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Heute wirft unsere Autorin einen Blick auf den aktuellen Hype rund um Proteinprodukte und ob man sie tatsächlich für eine gesunde Ernährung braucht.

Protein hier, Protein da: Mittlerweile gibt es kaum ein Produkt, welches nicht schon eine „High-Protein“-Variante bekommen hat. Angefangen hat es mit Milchprodukten – logisch, viele von ihnen erhalten bereits viel Eiweiß –, aber dann wurde es immer verrückter.







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