Es ist 17 Uhr. Der Berufsverkehr schlängelt sich im Platzregen durch die Ortsmitte, Passanten machen hastig die letzten Erledigungen für diesen Tag. Ein recht betrübliches Feierabendambiente, möchte man meinen – wenn da nicht die weit geöffneten Türen der „Indian Villa“ wären. Das neue indische Restaurant in der Mittelstraße 33 in Puderbach wirkt unter dem grauen Westerwälder Himmel wie eine Oase aus dem Märchen.

i Das Team der "Indian Villa" (hier ein Teil der Familie und der Mitarbeiter) freut sich, den Gästen eine verführerische Vielfalt indischer Speisen und Getränke vorstellen zu dürfen. Auch Cocktails und Desserts gehören zum Angebot. Julia Hilgeroth-Buchner

Wer die weitläufigen Räumlichkeiten betritt, den erwartet nicht nur eine ganz andere kulinarische Welt. Die besondere Gastfreundlichkeit der Familie Randhawa und ihres Teams versetzt die Gäste umgehend in den Wohlfühlmodus. Stellvertretend für die sechsköpfige Crew hat sich Ravneet Kaur, die 21-jährige Tochter des Hauses, bereit erklärt, ein wenig über die Umbauarbeiten bis zur Eröffnung und über die Eigenheiten der landestypischen Gerichte zu erzählen.

Von Indien über Berlin in den Westerwald

Als die Familie durch einen Freund des Vaters auf die Lokalität aufmerksam gemacht wurde, stand diese schon rund fünf Jahre leer. „Vorher war hier ein italienisches Restaurant. Wir mussten ganz von vorn anfangen, haben komplett renoviert und alle Möbel und Dekorationen ausgetauscht.“ Der Start ins Gastronomische sei hingegen kein Problem gewesen: „Mein Vater verfügt über viel Vorerfahrung in der Branche und hat auch als Chef gearbeitet. Ursprünglich kommen wir aus Punjab im Norden Indiens. Wir wollten aber gern einen neuen Ort kennenlernen und hielten es für eine gute Idee, den Menschen hier in der Region die indische Küche näherzubringen.“

i Indien pur: Sämtliche Gerichte, die das Team der "Indian Villa" serviert (hier Ravneet Kaur, die Tochter des Hauses), entführen in eine andere Welt. Julia Hilgeroth-Buchner

Während ihr Vater schon etwa zwölf Jahre in Deutschland ist, leben Ravneet, ihr Bruder und ihre Mutter seit rund sechs Jahren hier – allerdings in Berlin. „Ich habe im letzten Jahr mein Abitur gemacht, absolviere gerade eine Pflegefachfrau-Ausbildung an der Charité und möchte danach Medizin studieren.“ Für die Eröffnungsphase habe sie aber ihren Urlaub genutzt, um im Restaurant mit anzupacken. Auch ihre Mutter sei gerade in Puderbach. Natürlich wolle die Familie möglichst zusammenleben, und in diesen Wochen gelinge das auch gut. „Unsere Mitarbeiter in Küche und Service stammen ebenfalls alle aus Indien, sind aber keine direkten Familienmitglieder. In den ersten Wochen hatten wir täglich geöffnet, aber da jeder Mitarbeiter einen freien Tag braucht, werden wir den auch einführen.“

Schärfe wird individuell angepasst

Während des Gesprächs füllt sich das Restaurant trotz der noch frühen Stunde stetig mit Gästen, und schon bald werden die ersten duftenden Speisen serviert. Die Mitarbeiter präsentieren für die Presse stolz ihre mit Schüsseln und Schalen beladenen Tabletts, und der Barkeeper zaubert exklusiv seine schönsten Kreationen. Die Karte bietet eine verführerische Vielfalt an typischen Suppen, Salaten, Beilagen (darunter Naan-Brot-Variationen mit Dips) und Hauptgerichten mit Lamm, Hähnchen, Ente, Fisch oder Gemüse und Desserts. Neben kalten und warmen Getränken gibt es diverse Lassi-Varianten und den berühmten Chai-Tee, ganz abgesehen von den hausgemachten Cocktails. Kein Zweifel, Fleischfans, Vegetarier und Veganer können in der „Indian Villa“ nach Herzenslust schlemmen, und auch eine Kinderkarte sowie Mittagsmenüs fehlen nicht. „In der Realität gibt es noch viel mehr Gerichte, aber wir wollten erst einmal eine Auswahl bieten. Die Schärfe passen wir übrigens gern für die Gäste an“, erläutert Ravneet Kaur.

i In der Küche, dem Herzstück der "Indian Villa", werden alle Gerichte ganz frisch hergestellt. Hier zeigt ein Mitarbeiter, wie Fleischstücke für die typischen Tandoori-Gerichte vorbereitet werden. Julia Hilgeroth-Buchner

Selbstverständlich wird alles frisch zubereitet, wovon sich unsere Zeitung durch einen Blick in die blitzsaubere Küche überzeugen darf. Hier bereitet ein Mitarbeiter gerade einen Fleischspieß vor, der für eines der typisch indischen Tandoori-Gerichte im speziellen Ofen gegart wird. Die unverzichtbaren Gewürze seien alle traditionell und würden teils auch nach geheimen Familienrezepten gemischt, wie Ravneet Kaur lächelnd erzählt.

Das gesamte Team freut sich nun darauf, die Puderbacher, aber auch Menschen aus der ganzen Region in der „Indian Villa“ begrüßen zu dürfen. Öffnungszeiten, Speisekarten und mehr sind auf www.indian-villa.de zu finden.