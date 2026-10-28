Guten Morgen, Kreis Neuwied
Gegenleistung für Süßes und Saures
Gruselige Dekoration leuchtet in einem Garten.
Gruselige Dekoration leuchtet in einem Garten.
Martin Schutt. picture alliance/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Für unseren Autor hält der Halloweenabend trotz aller Gruseleffekte immer einen besonderen Spaß bereit.

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Wir gruseln uns daheim an Halloween gleich doppelt, die meisten von uns zumindest. Da wären zum einen die teils abstoßend gruselig verkleideten Umherziehenden, denen man möglichst nicht im Dunklen begegnen möchte. Zum anderen gruseln sich einige in der Familie davor, an die Tür zu treten, wenn es klingelt.
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