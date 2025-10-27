Keine Fälle im Kreis Neuwied Geflügelpest: Besorgte Gelassenheit beim „Hühnerbaron“ 27.10.2025, 15:46 Uhr

i Die Hühner auf dem Biohof von Stefan Heinrichs leben im Freiland und können sich, wenn sie wollen, ins Hühnermobil zurückziehen. Sabine Nitsch

Die Geflügelpest ist auf dem Vormarsch. Noch sind keine Fälle im Kreis Neuwied bekannt, aber „Hühnerbaron“ Stefan Heinrichs steht bereits in ständigem Kontakt mit dem Kreisveterinäramt. Der Kreis Neuwied gibt Verhaltenstipps.

Bei immer mehr Wildtieren in Rheinland-Pfalz wird das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen. Der gerade am Rheinufer in Koblenz gefundene verendete Kranich ist mit dem Erreger der Geflügelpest (Aviäres Influenzavirus vom Subtyp H5N1) infiziert gewesen. Das haben Untersuchungen des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz ergeben.







Artikel teilen

Artikel teilen