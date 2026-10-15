Risiko im Kreis Neuwied
Gefahr beim Pilzesammeln: Expertenwissen unerlässlich
Die Giftlorchel ist stark giftig – und wächst auch im Kreis Neuwied.
Die Giftlorchel ist stark giftig – und wächst auch im Kreis Neuwied.
Stefan Elmer

Pilze sammeln kann schnell gefährlich werden – Verwechslungen enden oft im Krankenhaus. Ein regionaler Sachverständiger erklärt, warum Apps kein Fachwissen ersetzen und wie Sie Risiken beim Sammeln vermeiden.

Lesezeit 2 Minuten
Der Herbst ist für viele die perfekte Zeit, um Pilze zu sammeln. Aber im Kreis Neuwied wachsen neben Speisepilzen auch viele giftige Arten. Und diese werden oft nicht erkannt, sagt der Neuwieder Pilzsachverständige Stefan Elmer. Und er muss immer wieder feststellen, dass Menschen beim Pilzesammeln selbst Arten verwechseln, die optisch eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sagt er gegenüber unserer Zeitung.
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