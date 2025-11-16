Volkstrauertag Gedenken in Neuwied: Menschen erinnern an Opfer Jörg Niebergall 16.11.2025, 17:00 Uhr

i Vielen Menschen in Neuwied und auch an anderen Ort im Kreis Neuwied gedenken am Volkstrauertag Opfern von Krieg, Gewalt und Verfolgung. Jörg Niebergall

In einigen Orten im Kreis Neuwied gibt es am Volkstrauertag Veranstaltungen. Es wird an die Opfer von Krieg, Gewalt und Verfolgung gedacht, auch wird der Frieden in den Fokus gerückt. Eine musikalische Untermalung darf in Neuwied nicht fehlen.

Die Stadt Neuwied begeht die Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des Volkstrauertages jährlich in einem anderen Stadtteil. Diesmal fand Gedenkfeier 2025 am Sonntagmorgen am Ehrenmal auf dem Alten Friedhof an der Erzbischof-Hermann-zu-Wied Gedächtniskirche in Niederbieber statt.







Artikel teilen

Artikel teilen