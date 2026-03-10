Eine besondere Ausstellung des Fördervereins für Palliativ- und Hospizarbeit Rhein-Wied ist jetzt im „Markt 9“ zu sehen. In den Werken von Friedhelm Apollinar Kurtenbach geht es um den Tod, Zuversicht und Frieden.
Im „Kunstraum Markt 9“ in Linz werden derzeit Bilder, Plakate und Objekte zum Thema Tod präsentiert. In der besonderen Ausstellung „Vorbereitung – Die Kunst des Sterbens“ zeigt der Förderverein für Palliativ- und Hospizarbeit Rhein-Wied rund 50 Werke des aus Roßbach stammenden Künstlers Friedhelm Apollinar Kurtenbach.