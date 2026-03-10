Neue Ausstellung im „Markt 9“
Gedanken zum Sterben werden in Linz zu Kunst
Friedhelm Apollinar Kurtenbach vor einem Mix aus Malerei und Objekten. Rund 50 seiner Werke sind aktuell im "Markt 9" zu sehen.
Friedhelm Apollinar Kurtenbach vor einem Mix aus Malerei und Objekten. Rund 50 seiner Werke sind aktuell im "Markt 9" zu sehen.
Andreas Winkelmann

Eine besondere Ausstellung des Fördervereins für Palliativ- und Hospizarbeit Rhein-Wied ist jetzt im „Markt 9“ zu sehen. In den Werken von Friedhelm Apollinar Kurtenbach geht es um den Tod, Zuversicht und Frieden.

Lesezeit 2 Minuten
Im „Kunstraum Markt 9“ in Linz werden derzeit Bilder, Plakate und Objekte zum Thema Tod präsentiert. In der besonderen Ausstellung „Vorbereitung – Die Kunst des Sterbens“ zeigt der Förderverein für Palliativ- und Hospizarbeit Rhein-Wied rund 50 Werke des aus Roßbach stammenden Künstlers Friedhelm Apollinar Kurtenbach.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren