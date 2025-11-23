Nahversorgung in Gefahr? Gebäude von „Nah & Gut“ in Windhagen steht zum Verkauf 23.11.2025, 10:00 Uhr

i Das Gebäude des "Nah & Gut" in der Windhagener Dorfmitte steht zum Verkauf. Der Ortsgemeinde droht damit in absehbarer Zeit eine Lücke in der Nahversorgung. Daniel Dresen

Den Menschen in Windhagen droht in naher Zukunft eine Lücke in der Nahversorgung. Das Gebäude des Supermarkts „Nah & Gut“ in der Dorfmitte soll verkauft werden. Die Gemeinde arbeitet laut Bürgermeister Geiger „mit Hochdruck“ an einer Lösung.

Das Thema Nahversorgung beschäftigt die Menschen in Windhagen seit mehr als fünf Jahren. Absehbar war schon damals, dass der einzige Supermarkt „Nah & Gut“ in ein paar Jahren schließen wird, sollte kein Nachfolger für den jetzigen Eigentümer der Immobilie gefunden werden.







