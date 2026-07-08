Neue Regelung in Neuwied
Gastronomen müssen beim Deichstadtfest zurücktreten
Beim vergangenen Deichstadtfest durften die Standbetreiber noch teils bis 2 Uhr ausschenken, das geht in diesem Jahr nicht mehr.
Beim vergangenen Deichstadtfest durften die Standbetreiber noch teils bis 2 Uhr ausschenken, das geht in diesem Jahr nicht mehr.
Jörg Niebergall

Trinken, auch wenn die Party schon längst zu Ende ist? Das wird beim diesjährigen Deichstadtfest in Neuwied nicht mehr möglich sein. Die Stadt passt die Ausschenkzeiten an die Veranstaltungszeiten an. Bei den Gastronomen regt sich Widerstand.

Lesezeit 3 Minuten
Rock, Soul und Nashville-Feeling: Am Wochenende wird in Neuwied schon zum 45. Mal das Deichstadtfest gefeiert. Während sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Festival-Wochenende einstimmen, herrscht andernorts Verärgerung über die verkürzten Öffnungszeiten für Standbetreiber.
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