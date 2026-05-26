Rheinpromenade wird neu gebaut Gastronomen in Unkel zwischen Zuversicht und Sorge Andreas Winkelmann 26.05.2026, 06:00 Uhr

i Wenn's schön werden soll, muss gesperrt werden: Die Rheinpromenade Unkel wird abschnittsweise gesperrt, damit gebaut werden kann. Andreas Winkelmann

In Unkel wird die Rheinpromenade saniert und abschnittsweise gesperrt. In einem Hotel haben Gäste deswegen bereits storniert. Was sagen weitere Gastronomen dazu, die von den Baumaßnahmen betroffen sind? Wir haben nachgefragt.

Noch bis 2027 wird die Unkeler Rheinpromenade nicht nur ein Facelifting, sondern in Etappen eine umfangreiche Schönheitsoperation erhalten. Dafür jedoch muss sie gewissermaßen auch in Narkose gelegt, sprich gesperrt werden. Ein Umstand, der Gäste eher abstößt als anzieht, ist die Unkeler Rheinpromenade normalerweise doch ein überregionaler Anziehungspunkt, der zum Spazieren und Flanieren einlädt.







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