In Unkel wird die Rheinpromenade saniert und abschnittsweise gesperrt. In einem Hotel haben Gäste deswegen bereits storniert. Was sagen weitere Gastronomen dazu, die von den Baumaßnahmen betroffen sind? Wir haben nachgefragt.
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Noch bis 2027 wird die Unkeler Rheinpromenade nicht nur ein Facelifting, sondern in Etappen eine umfangreiche Schönheitsoperation erhalten. Dafür jedoch muss sie gewissermaßen auch in Narkose gelegt, sprich gesperrt werden. Ein Umstand, der Gäste eher abstößt als anzieht, ist die Unkeler Rheinpromenade normalerweise doch ein überregionaler Anziehungspunkt, der zum Spazieren und Flanieren einlädt.