Ex-Pfarrhaus wird saniert Gastro und Wohnungen entstehen am Neuwieder Marktplatz Jörg Niebergall 03.03.2026, 11:00 Uhr

i Im ehemaligen Pfarrhaus sollen ein Gastronomiebetrieb und Wohnungen entstehen. Jörg Niebergall

Der Neuwieder Marktplatz ist neu gestaltet worden. Jetzt soll auch ein Gebäude in exponierter Lage am Platz Gestalt annehmen. Neben einem Gastrobetrieb sollen auch Wohnungen entstehen.

Es gibt durchaus lukrativere Projekte als die denkmalgerechte Sanierung eines stark in Mitleidenschaft gezogenen alten Gebäudes, so die Aussage von Ralf Mohr zu seinem Engagement am alten Pfarrhaus der Marktkirchengemeinde in Neuwied. In Ralf Mohr, der in Neuwied die Firma Wohnbau Mohr betreibt, hat sich Gott sei Dank ein Investor gefunden, der das Risiko einer umfangreichen Sanierung bereit ist, auf sich zu nehmen. „Aus wirtschaftlichen ...







