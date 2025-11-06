Nach langer „Sommerpause“ Gasthof Velten in Irlich soll im Dezember wieder eröffnen Jörg Niebergall 06.11.2025, 16:30 Uhr

i Der Gasthof Velten war mehrere Jahre geschlossen, hat im Februar dieses Jahres wieder geöffnet - und ist einige Monate später in eine lange "Sommerpause" gegangen. Nun soll er mit einem neuen Pächter neu starten. Jörg Niebergall

Viele Irlicher haben es bedauert, als der Gasthof Velten vor Jahren von der Bildfläche verschwand. Umso größer dürfte die Freude sein, dass der Betrieb im Frühjahr wieder anlief und nach einer „Sommerpause“ mit einem neuen Pächter neu Fahrt aufnimmt.

Nicht nur für viele Irlicher kam die Meldung im Sommer 2025 überraschend. Nachdem der Gasthof Velten erst im Februar 2025 nach mehrjähriger Pause seine Türen geöffnet hatte, verkündigten die neuen Besitzer bereits einige Monate später eine nicht ganz klar definierte „Sommerpause“.







