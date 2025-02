„Schwan“ wieder auf Gasthof in Heimbach-Weis feiert Wiedereröffnung Jörg Niebergall 04.02.2025, 12:19 Uhr

i Das Trio (von links) Hans-Peter Schmitz, Ralf Schunkert und Thomas Schmidt hat den Gasthof Schwan in Heimbach-Weis wiedereröffnet und freut sich über viel Zuspruch. Jörg Niebergall

Den Neuwieder Ortsteil wiederbelebt haben drei Freunde: Flugs gründeten sie eine GbR und eröffneten die Gaststätte Schwan wieder – eine der letzten Dorfkneipen in Heimbach-Weis.

Der Andrang am Eröffnungstag war riesig. „Das hätten wir so nicht erwartet“, sagt Hans-Peter Schmitz, der gemeinsam mit zwei seiner Freunde als GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) den Gasthof Schwan in Heimbach-Weis wiedereröffnet hat. „Die Bude war voll, das macht uns für die Zukunft optimistisch.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen