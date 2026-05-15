Nicht weit von den Brückentürmen auf der Erpeler Rheinseite entfernt, ist das Restaurant „Zur Brücke“ zu finden. Unsere Zeitung stattete dem Lokal einen Besuch ab und erfuhr, wer dort den Kochlöffel schwingt – und was das Haus sonst noch ausmacht.
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Wer heute die Tür des Restaurants „Zur Brücke“ in Erpel öffnet, tritt nicht nur in einen Gastraum ein, sondern in eine Geschichte, die weit über Teller und Tische hinausreicht. Draußen fließt der Rhein ruhig dahin, beinahe unbeeindruckt von der Vergangenheit dieses Ortes.