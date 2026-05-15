Gastro-News aus Erpel Gastfreundschaft und Balkanküche bei den Brückentürmen Michael Möhlenhof 15.05.2026, 14:00 Uhr

i Die Besitzer des Restaurants zur Brücke (von links) Stevan und Ilja Mikic Michael Moehlenhof

Nicht weit von den Brückentürmen auf der Erpeler Rheinseite entfernt, ist das Restaurant „Zur Brücke“ zu finden. Unsere Zeitung stattete dem Lokal einen Besuch ab und erfuhr, wer dort den Kochlöffel schwingt – und was das Haus sonst noch ausmacht.

Wer heute die Tür des Restaurants „Zur Brücke“ in Erpel öffnet, tritt nicht nur in einen Gastraum ein, sondern in eine Geschichte, die weit über Teller und Tische hinausreicht. Draußen fließt der Rhein ruhig dahin, beinahe unbeeindruckt von der Vergangenheit dieses Ortes.







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