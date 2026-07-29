Feuerwehreinsatz am Dienstag
Garagenbrand in Unkel greift auf Wohnhaus über
Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Garagenbrand in Unkel ausgerückt, der auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses überg
Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Garagenbrand in Unkel ausgerückt, der auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses übergriff.
Hauke-Christian Dittrich. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine Garage ist am Dienstagabend in einem Wohngebiet in Unkel in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf das Dach des direkt angrenzenden Einfamilienhauses über. Mehrere Feuerwehreinheiten verhinderten Schlimmeres. 

Lesezeit 1 Minute
Die Garage eines Einfamilienhauses in einem Wohngebiet in Unkel ist am Dienstagabend in Brand geraten. Das Feuer breitete sich anschließend auch auf dem Dach des direkt angrenzenden Wohnhauses aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Im Einsatz waren die Feuerwehreinheiten Unkel, Erpel, Orsberg, Bruchhausen, Rheinbreitbach und Bad Honnef.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren