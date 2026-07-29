Eine Garage ist am Dienstagabend in einem Wohngebiet in Unkel in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf das Dach des direkt angrenzenden Einfamilienhauses über. Mehrere Feuerwehreinheiten verhinderten Schlimmeres.
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Die Garage eines Einfamilienhauses in einem Wohngebiet in Unkel ist am Dienstagabend in Brand geraten. Das Feuer breitete sich anschließend auch auf dem Dach des direkt angrenzenden Wohnhauses aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Im Einsatz waren die Feuerwehreinheiten Unkel, Erpel, Orsberg, Bruchhausen, Rheinbreitbach und Bad Honnef.