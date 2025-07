Die Reenactmentmesse auf dem Gelände der Römerwelt Rheinbrohl entwickelt sich immer weiter. Geschäftsführer Frank Wiesenberg, der die Messe vor Jahren ins Leben gerufen hat, zeigt sich positiv überrascht, wie viele Aussteller sich im Laufe der Jahre der Messe angeschlossen haben. Christian Havenith ließ 20 Jahre UNESCO-Weltkulturerbe „Obergermanisch Rätischer Limes" Revue passieren. Es gab auch Vorträge über das Handwerk in römischer und mittelalterlicher Zeit.

Glasherstellung ist noch immer ein Geheimnis

Dazu zählte Wissenswertes über das „Brettchen-Weben in Zentraleuropa", das Silvia Ungerechts (Aislings Welt) in ihren Werken in Buchform an interessierte Messebesucher weitergab. Das Brettchen-Weben konnte für die Zeit 1200 Jahre vor Christus in Hallstadt (Österreich) nachgewiesen werden.

i Auch Keramik im römischen Stil gab es zu bewundern. Heinz-Werner Lamberz

Die Römerwelt Rheinbrohl, in Person von Frank Wiesenberg, der sich der Glasherstellung im römischen Zeitalter verschrieben hat, informierte wissbegierige Besucher über die Herstellung von römischem Fensterglas und kerngeformtem Glas (Verarbeitung bei etwa 1000 Grad) in Form von Mosaik- und Rippenschalen. Wiesenberg berichtete insbesondere über seine zahlreichen Versuche in selbst hergestellten Schmelzöfen, die er im Laufe der Zeit kontinuierlich weiterentwickelt hat und damit Höhen und Tiefen der Experimente widerspiegeln. Es sei nicht so einfach, aufgrund von Funden die Herstellungsmethode zu ermitteln, außerdem seien nur wenige Aufzeichnungen vorhanden – Ausprobieren sei daher angesagt, so der Archäologe.

Wie aus Draht herrlicher Schmuck wird

Auf dem Außengelände der Römerwelt hatten viele Aussteller ihre Stände errichtet. So gab es reichlich Gelegenheit, Schmuck-, Textilproduktion, Keramiken und Replikate aus römischer Zeit zu begutachten und zu erwerben. Der Schmuckhersteller Jens Neumann zeigte die Kunst, Bronzedraht so zu biegen, dass ansehnliche Schmuckstücke entstehen.

i Bogenbauer Michael Kieweg aus Monschau in der Eifel beherrscht das Bauen von Jagd- und Militärbogen des frühen Mittelalters. Heinz-Werner Lamberz

Der Bogenbauer Michael Kieweg präsentierte Jagd- und Militärbogen des Mittelalters, die in verschiedenen Ausführungen und Holzarten die Besucher faszinierten.