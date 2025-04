Aus Hogwarts wird Winterfell: Schloss Arenfels dient auch nach dem Harry-Potter-Treffen am Osterwochenende als Kulisse für Conventions. 28 Stars der Fantasy-Serien „Vikings“ und „Game of Thrones“ sind vor Ort – für Autogramme, Fotos und Begegnungen.

Nach der Potter-Convention ist vor der „Throne und Dragon“-Convention. In Bad Hönningen geht es weiter heiß her - und Fans von Fantasy, Drachen und Mittelalter werden sich freuen. Am Wochenende, 27. und 28. April, werden die Filmstars der beiden Fantasyserien „Vikings“ und „Game of Thrones“ den Hallen von Schloss Arenfels einen Besuch abstatten.

Stars, Glamour und Fantasy: Das scheint jetzt der neue Standard in Bad Hönningen zu sein. Erst am Osterwochenende haben die Schauspieler der Harry-Potter-Filmreihe Tom Felton und Evanna Lynch das Schloss besucht. Nun werden 29 Schauspieler zweier weiterer Fantasy-Serien vor Ort sein.

Den Anfang machen 19 Schauspieler der Serie „Vikings“ am Samstag, 27. April, von 10 bis 18 Uhr. Unter anderem dabei sind Maude Hirst, bekannt als „Helga“, und Alex Høgh Andersen, der den brutalen Ivar den Knochenlosen spielt. Die Serie „Vikings“ hat von 2013 bis 2020 in sechs Staffeln die Geschichte nordischer Krieger erzählt, die sich auf Entdeckungs- und Eroberungsfahrten begeben. Auch heute noch hat die Serie viele Fans.

Weitere neun Schauspieler der Blockbuster Serie „Game of Thrones“ besuchen Schloss Arenfels am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr. Fans werden sich insbesondere auf Jack Gleeson freuen. In der Serie spielte der junge Schauspieler den verhassten Joffrey. Als junger Prinz und späterer König verbreitete der skrupellose Herrscher Angst und Schrecken – die Rolle übernahm Jack Gleeson im jungen Alter von neun Jahren.

Der Veranstalter kündigt ein vielfältiges Programm an: Fantasy-Fans können sich frei auf dem Gelände bewegen und in die Welt ihrer Lieblingsserien eintauchen. Ähnlich wie bei der German Potter Con stehen Foto- und Autogrammstunden im Mittelpunkt. Persönliche Begegnungen mit den Stars sowie eine Frage- und Antwortrunde sollen das Erlebnis abrunden.

Mehrere Hundert Fans werden für das Wochenende auf Schloss Arenfels erwartet. Der Eintritt liegt an beiden Tagen bei rund 92 Euro. Je nach Bekanntheitsgrad der Schauspieler bezahlen Fans noch mal zwischen 25 Euro und 45 Euro für ein Autogramm oder Foto mit ihren Stars.

Mehr Infos und Tickets zur Veranstaltung: https://www.schloss-arenfels.com/events-1/german-throne-dragon-con/