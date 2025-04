Halb roter Teppich, halb Kostümball: Auf der German Throne & Dragon Con können Fans von Game of Thrones und House of the Dragon die Serienstars wie Jack Gleeson treffen und herausfinden, wie anders er und sein Charakter Joffrey Baratheon sind.

Stars der Hitserien Game of Thrones und House of the Dragon hautnah erleben: Dafür sind knapp 400 Fans zum Schloss Arenfels auf die German Throne & Dragon Con nach Bad Hönningen gekommen. Unter anderem Jack Gleeson, der in der Serie den sadistischen Kindkönig Joffrey Baratheon spielt.

„Es macht Spaß, den Bösen zu spielen. Das ist einfach interessanter“, so der Schauspieler. Wobei Gleeson nichts gemein hat mit seiner blutrünstigen Rolle, wenn er ein von der Serie inspiriertes Tattoo eines Fans bestaunt, die Verpackung einer Sammelfigur seines Charakters signiert oder über seine Heimat Irland spricht.

i Viele Besucher kommen in Kostümen zur German Throne & Dragon Con. Schloss Arenfels bietet dabei eine besondere Kulisse. Justin Buchinger

Auch für die Stars ist es eine Chance, sich zu treffen und zurückzublicken. So reden er und Brenock O’Connor, der den Charakter Olly spielt, über die Serie und wie es ist, einen von Fans gehassten Charakter zu spielen. Schlechte Erfahrungen hatte Gleeson nicht gemacht, die Fans könnten ihn und die Rolle auseinanderhalten.

Anders O’Connor, dessen Charakter Olly in der Serie als unschuldiger Bauernjunge beginnt und drei Staffeln später nach einer Meuterei sein Ende am Galgen findet. Er erzählt: „Ich wurde gefragt, ob sie mich für das Foto würgen dürfen.“ Ein für den damals noch jugendlichen Schauspieler, sehr unangenehmes Erlebnis.

i Auf Schloss Arenfels hatten Fans der Serien Game of Thrones und House of the Dragon die Möglichkeit, ihre Stars zu treffen. Justin Buchinger

Nun sei es etwas anderes. Auch, weil der mittlerweile 25-Jährige seiner Kinderrolle nicht mehr wirklich ähnlich sieht. „Es ist irgendwie beruhigend zu wissen, dass man den Höhepunkt seines Lebens mit 13 hatte.“

In der Serie mitzuspielen, sei ein Meisterkurs im Schauspielern für die Kinderdarsteller gewesen, sind sich die beiden einig. Auch die Strahlkraft der weltweit bekannten Serie wirke bis heute – fast zehn Jahre später. „Es ist witzig, wenn man im Taxi gefragt wird, was man macht. Ich antworte ‚Ich bin Schauspieler’ und dann die Frage kommt ’Irgendwas woher ich dich kenne?’“, erzählt O’Connor.

Doch schnell kommen Themen Abseits der Serie auf. Der Ire Gleeson und der irischstämmige O’Connor sprechen über Irland, das Leben in der Metropole London und die psychedelische Irish-Folk-Musik, die O’Connor nun macht.

i Jana, Violet und Jane sind in Kostümen auf Schloss Arenfels unterwegs. Viel Arbeit steckt hinter Perücken und Kleidung. Justin Buchinger

Doch die Schauspieler zu treffen, Frage-Antwort-Runden, Autogramme und Fototermine machen für einige Besucher nur einen Teil des Erlebnisses aus. Viele Fans sind in selbstgeschneiderten Kostümen auf das Schloss gekommen und fast genauso gefragte Fotomotive wie die Seriendarsteller.

Aus der Liebe zur Serie mache man sich diese Arbeit, sagt Jane, die als Daenerys Targaryen zum Schloss gekommen ist. Ihre Freundinnen Jana und Violet tragen ebenfalls aufwendige Kostüme und Perücken für die Veranstaltung. Dass die German Throne & Dragon Con kleiner ist als andere Veranstaltung, mache nichts aus, sagt Violet, die aus Berlin angereist ist. Es sei einfach intimer.