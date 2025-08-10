Das Kirmesprogramm in Leutesdorf bot viel. Unter anderem sorgte jede Menge Livemusik für gute und ausgelassene Stimmung. Am Montag folgt noch ein großer Höhepunkt.

Schon der Auftakt war vielversprechend. Zusammen mit den Ehrendamen präsentierte sich der Junggesellenverein Leutesdorf als Veranstalter der Kirmes und zahlreiche Gäste in allerbester Laune, bevor dann der viertägige Feiermarathon mit dem Fassanstich eingeläutet wurde. Jede Menge Livemusik im Festzelt mit den Coverbands „First Beat“ und „Musik Moment“ sorgte für echte Partystimmung. Dazu lud die hübsch dekorierte Laurentiusbar zu Sekt, Cocktails und anderen Getränkespezialitäten ein. Wer großen Durst verspürte, der kam gleich in den Genuss des Meterbieres.

Ein Höhepunkt am Montag

Der Sonntag startete mit dem traditionellen Festgottesdienst, gefolgt von einem ausgedehnten Frühschoppen mit Türmchenknobeln, Döppekochenessen. Tombola und Kinderbelustigung. Einer der Höhepunkte ist aber zweifelsohne am Kirmesmontag angesagt. Nach dem Festgottesdienst in der Kirche um 9 Uhr steigt hier das Fahnenschwenken mit dem Verlesen des Kirmesspruchs. Der Festkommers findet dann wieder im Festzelt statt.