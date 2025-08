Urkundlich wurde die Laurentius-Kirmes in Asbach im Jahr 1860 erstmals erwähnt. Tatsächlich ist sie aber wahrscheinlich wesentlich älter. Das sei etwas, worauf man stolz sein könne: dass ein Ort über eine so lange Zeit hinweg eine Tradition bewahre, so Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl bei der Eröffnung.

Gute Tradition ist es auch, dass der Pfarrer, in diesem Fall Dariusz Glowacki, das Fass mit dem Festbier anschlagen darf. Zuvor hatte Dahl die Vertreter der Vereine und der politischen Gremien begrüßt. Wer ein solches Fest veranstaltet, hat auch viel Arbeit zu bewältigen.

Kirmes in Asbach 2025 Enten Angeln ist nach wie vor beliebt "Die Westerwaldklänge Asbacher Land" Musik auf der Schmetterlingsbahn "Die Westerwaldklänge Asbacher Land" Fassanstich durch Pfarrer Dariusz Glowacki und Ortbürgermeister Franz-Peter Dahl

Daneben richtete der Ortschef einen Dank an alle, die zum Gelingen beigetragen haben. Weiter dankte er den Betreibern der Aussteller- und Fahrgeschäfte, die schon seit Jahrzehnten der Asbacher Kirmes treugeblieben sind und ohne die eine Kirmes mit einem solchen Ausmaß nicht zu stemmen ist.

Nach der Stärkung zogen die Ehrengäste unter der musikalischen Begleitung der „Westerwaldklänge Asbacher Land“ durch das Festareal. Trotz des Regens hatten sich viele Besucher eingefunden, die das Treiben einer Kirmes lieben. Beliebt bei den kleinsten Gästen waren Entenangeln, Karussellfahren und Tütenangeln.

Kirmestrubel und Krammarkt

Die älteren Gäste genossen das Flair aus der Jugendzeit, die Schmetterlingsbahn und den Autoscooter. Wer hoch hinaus wollte, nutzte den „Looping“, der Gänsehaut garantiert. Wer Geschwindigkeit suchte, wurde mit der Neuheit „Mr. Beat – ein Karussell mit 18 Gondeln“ nicht enttäuscht.

Am Sonntag, 3., und Montag, 4. August, haben die Familien die Möglichkeit, ausgiebig über die Kirmesmeile zu schlendern und Livemusik zu genießen. Am Montag startet um 22 Uhr das große Höhenfeuerwerk, das wieder Tausende Gäste nach Asbach ziehen wird. Wer hier und da etwas sucht, was er sonst nirgends findet, wird am Mittwoch auf dem traditionellen Krammarkt bei rund 60 Händlern höchstwahrscheinlich fündig.